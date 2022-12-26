Участник СВО отреагировал на письмо школьницы Вероники из города Кинель.
Ученица пятого класса школы № 9 города Кинель Самарской области отправила письмо бойцам, участвующим в СВО. Солдат растрогало послание девочки, и они ответили ей, записав обращение на видео.
Ранее сообщалось, что добровольцы из Санкт-Петербурга вынуждены "выбивать" губернаторские выплаты.
"Вероника, ты пишешь, что занимаешься танцами, учишь английский язык и играешь на гитаре. Это всё очень здорово. Спасибо большое за поддержку, за написанное тобой письмо", — цитирует слова бойца интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Военнослужащий отметил, что сражаться ему помогает кошка Маруся. Он показал животное, которое грелось за пазухой.
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У ракет предварительно предполагается снять ядерные боеголовки и заменить их на неядерные.