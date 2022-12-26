Военнослужащий СВО с кошкой Марусей ответил на письмо пятиклассницы

Участник СВО отреагировал на письмо школьницы Вероники из города Кинель.

Ученица пятого класса школы № 9 города Кинель Самарской области отправила письмо бойцам, участвующим в СВО. Солдат растрогало послание девочки, и они ответили ей, записав обращение на видео.

Ранее сообщалось, что добровольцы из Санкт-Петербурга вынуждены "выбивать" губернаторские выплаты.

"Вероника, ты пишешь, что занимаешься танцами, учишь английский язык и играешь на гитаре. Это всё очень здорово. Спасибо большое за поддержку, за написанное тобой письмо", — цитирует слова бойца интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Военнослужащий отметил, что сражаться ему помогает кошка Маруся. Он показал животное, которое грелось за пазухой.