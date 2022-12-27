Тегеран заявил, что БПЛА Ирана — лучшие в мире для выполнения боевых задач

Иранские БПЛА лидируют в мире по качеству выполнения боевых задач.

Это сказал глава Генштаба армии Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери.

"Наши системы беспилотников находятся на самом высоком уровне в мире с точки зрения их точности, срока службы и выполнения боевых задач. Вооруженные силы исламской республики смогли развить мощность дронов, опираясь только на ресурсы внутри страны и с привлечением собственного опыта", — цитирует начальника Генштаба издание Tasnim.

По его словам, утверждения Запада об использовании иранских БПЛА на Украине "являются частью психологической войны", которая в то же время демонстрирует то высокое положение, которое занимает Иран в сфере разработки беспилотников в мире, подытожил высокопоставленный военный.