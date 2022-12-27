Иранские БПЛА лидируют в мире по качеству выполнения боевых задач.
Это сказал глава Генштаба армии Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери.
"Наши системы беспилотников находятся на самом высоком уровне в мире с точки зрения их точности, срока службы и выполнения боевых задач. Вооруженные силы исламской республики смогли развить мощность дронов, опираясь только на ресурсы внутри страны и с привлечением собственного опыта", — цитирует начальника Генштаба издание Tasnim.
По его словам, утверждения Запада об использовании иранских БПЛА на Украине "являются частью психологической войны", которая в то же время демонстрирует то высокое положение, которое занимает Иран в сфере разработки беспилотников в мире, подытожил высокопоставленный военный.
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