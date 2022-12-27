В боях за Артёмовск погиб режиссёр из Херсона Антон Коломиец

В боях за Артёмовск российскими военными ликвидирован боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) — бывший журналист и режиссёр из Херсона 34-летний Антон Коломиец. Об этом сообщил Нацсовет по телерадиовещанию.

Отмечается, что профессию режиссёра телевидения Коломиец получил в Херсонском государственном университете. Работал он на телеканале "Скифия", и 6 лет подряд вёл прогноз погоды, а также был режиссёром прямых эфиров.

Ранее стало известно о гибели в районе Артёмовска друга советника офиса президента Украины Арестовича актёра "Чёрного квадрата" Александра Снегуровского, который много лет жил в США и работал там шеф-поваром.