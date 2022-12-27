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Силовики задержали жительницу Херсонской области за передачу данных о ВС РФ украинской стороне

Силовые структуры

Силовики задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты российских военных украинской стороне. Теперь ей грозят десятки лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео 21-летняя задержанная заявила, что раскаивается в своих действиях. Она добавила, что осознала, к чему это могло бы привести.

"Я своими бездумными действиями могла бы погубить чьи-то невинные жизни. И не только жизни военных, и не только мирных. В принципе люди не виноваты в этом всём. А я могла бы убить. Это очень страшно на самом деле", — сказала девушка.

По её словам, родители не знали, чем она занимается. А когда узнали, то отреагировали на это крайне неодобрительно.

"Очень жалею о том, что сделала, потому что это перевернуло всё", — заключила наводчица.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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