Силовики задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты российских военных украинской стороне. Теперь ей грозят десятки лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости.
На видео 21-летняя задержанная заявила, что раскаивается в своих действиях. Она добавила, что осознала, к чему это могло бы привести.
"Я своими бездумными действиями могла бы погубить чьи-то невинные жизни. И не только жизни военных, и не только мирных. В принципе люди не виноваты в этом всём. А я могла бы убить. Это очень страшно на самом деле", — сказала девушка.
По её словам, родители не знали, чем она занимается. А когда узнали, то отреагировали на это крайне неодобрительно.
"Очень жалею о том, что сделала, потому что это перевернуло всё", — заключила наводчица.
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