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Леонков: тактика "блуждающей артиллерии" ВСУ перестала работать из-за погоды

Силовые структуры

По всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине сейчас идут интенсивные бои, однако существенного продвижения ни стой, ни с другой стороны пока нет. Но складывающаяся ситуация играет в пользу российских военных. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в эфире Соловьёв LIVE.

Леонков: тактика "блуждающей артиллерии" ВСУ перестала работать из-за погоды

Он заметил, что украинская армия планировала начать наступление и опрокинуть позиции ВС РФ в районе Сватово-Кременная, однако вмешались погода и действия России по энергетической структуре Украины.

ВСУ скопили в этом районе много артиллерии, о чём говорит интенсивность, с которой они ведут обстрелы по Донецку. Но российские военные эту артиллерию и "вышибают", добавил аналитик.

По грязи много не постреляешь, потому что, если завяз, то всё — "ответочка" прилетает, пояснил он.

"Сейчас распутица нам очень хорошо помогает. Потому что тактика, которую они (ВСУ) использовали — блуждающей артиллерии — выстрелил, быстренько сменил позиции — не всегда срабатывает", — заключил Леонков.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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