По всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине сейчас идут интенсивные бои, однако существенного продвижения ни стой, ни с другой стороны пока нет. Но складывающаяся ситуация играет в пользу российских военных. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в эфире Соловьёв LIVE.
Он заметил, что украинская армия планировала начать наступление и опрокинуть позиции ВС РФ в районе Сватово-Кременная, однако вмешались погода и действия России по энергетической структуре Украины.
ВСУ скопили в этом районе много артиллерии, о чём говорит интенсивность, с которой они ведут обстрелы по Донецку. Но российские военные эту артиллерию и "вышибают", добавил аналитик.
По грязи много не постреляешь, потому что, если завяз, то всё — "ответочка" прилетает, пояснил он.
"Сейчас распутица нам очень хорошо помогает. Потому что тактика, которую они (ВСУ) использовали — блуждающей артиллерии — выстрелил, быстренько сменил позиции — не всегда срабатывает", — заключил Леонков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.