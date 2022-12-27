Джаралла: "Успехи" ВСУ говорят о том, что у Украины нет никаких перспектив"

Существование Украины как государства прекращено.

Об этом сказал американский правозащитник Аджаму Барака.

"Не стоит переоценивать подобные заявления. Они вызваны началом довольно серьёзной критической волны в отношении поддержки Украины со стороны западных стран, как европейских, так и самих США", — отметил политолог Владимир Джаралла.

По его словам, эти люди очень практичные и не вкладывают деньги зря. В прессе могут много писать о "победах" Киева и его оружии, но реальная обстановка показывает, что ВСУ "своими успехами" обязаны либо военным манёврам самой РФ, либо случайностям, цитирует аналитика "Журналистская правда".

"Мы не видим никаких перспектив для Украины. Вместе с этим возникает вопрос о том, что ослабления России мы тоже не видим, потому что экономика достаточно стабильна, население адаптировалось к происходящим переменам и, самое главное, поддерживает власть", — говорит Джаралла.

Он подчеркнул, что сейчас появляются критические публикации в отношении и самого Зеленского, и Украины. Это говорит о том, что принцип не изменился — кто продержится дольше, тот и победит.