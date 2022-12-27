Народная милиция: украинская армия потеряла в ЛНР до 90 военных и четыре танка

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 90 человек личного состава на территории ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

По информации ведомства, Киев также лишился четырёх танков, трёх бронетранспортёров (БТР) и 15 автомобилей на этом направлении боевых действий. Отмечается, бойцы Народной милиции ЛНР продолжают развивать активное наступление.

"Противник понёс большие потери в живой силе и военной технике, уничтожено до 90 военных ВСУ", — прокомментировали в ведомстве.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что киевский режим перебрасывает в район населённого пункта Кременная штурмовые группы, состоящие из подготовленных за рубежом украинских солдат и иностранных наёмников. Как пояснил офицер, ВСУ могут попытаться перейти к наступлению в этой зоне боёв.