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Военкор Сладков назвал битву за Марьинку ключевой задачей освобождения Донбасса

Силовые структуры

Российская армия и боевики ВСУ ведут упорную битву за населённый пункт Марьинка в ДНР. Военный корреспондент Александр Сладков отметил, что именно из этого посёлка украинские войска регулярно обстреливают Донецк.

Военкор Сладков назвал битву за Марьинку ключевой задачей освобождения Донбасса

"Главная цель на этом этапе — снизить возможности киевских военных по уничтожению мирного города и его населения", — заявил он в Telegram-канале "Специально для RT".

В ходе освобождения Марьинки ВС РФ выбивают военную технику и личный состав противника. Сладков подчеркнул, что это единственный верный ответ киевскому режиму на убийство женщин и детей.

Также Марьинка открывает прямой путь на Курахово, который выступает для ВСУ в качестве мощного транспортного узла, и ведёт к окружению группировки противника в Авдеевке, указал Сладков.

"Битва за Марьинку — это не просто наше движение вперёд, это одна из ключевых задач освобождения Донбасса", — заявил он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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