Украинский беспилотник добрался до военного аэродрома "Энгельс" в Саратовской области. Это свидетельствует либо о неудовлетворительной работе российской системы противовоздушной обороны, либо об эффективности киевских комплектов радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
По его мнению, пилоты украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 способны повторить трюк БПЛА Ту-141 "Стриж" и проникнуть на территорию России.
"Я думаю, мы в ближайшее время вообще услышим новости о том, что просто наши лётчики работают по российским военным объектам на территории России", — заявил Свитан на "Радио НВ".
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