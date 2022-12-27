Полковник ВСУ Свитан: скоро украинские ВВС отработают в глубине России

Украинский беспилотник добрался до военного аэродрома "Энгельс" в Саратовской области. Это свидетельствует либо о неудовлетворительной работе российской системы противовоздушной обороны, либо об эффективности киевских комплектов радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его мнению, пилоты украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 способны повторить трюк БПЛА Ту-141 "Стриж" и проникнуть на территорию России.

"Я думаю, мы в ближайшее время вообще услышим новости о том, что просто наши лётчики работают по российским военным объектам на территории России", — заявил Свитан на "Радио НВ".