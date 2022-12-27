Наёмник из Польши с позывным Корек рассказал, что воевал на стороне полка "Азов"* ВСУ. Об этом он заявил изданию Gazeta Polska Codziena.
Боец сообщил, что был вынужден покинуть армию по семейным обстоятельствам. Он признался, что является футбольным болельщиком. В войсках служил вместе с сотнями военных — представителями фанатских команд со всей Восточной Европы. Ими руководил болельщик минского "Динамо" по кличке Пума.
"Я пошёл туда воевать с русскими, а не помогать украинцам, к которым, признаюсь, отношусь критически", — отвечал Корек на вопрос, почему он поехал в зону СВО воевать на стороне ВСУ.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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