Рожин: ВСУ будут пытаться максимально долго удерживать Артёмовск, город ждут сильные разрушения

Украинские подразделения будут пытаться максимально долго удерживать Артёмовск, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его мнению, Киев перебрасывает резервы в этот город, а также в населённые пункты Опытное и Часов Яр "в ущерб амбициозным наступательным планам". Как пояснил военкор, военно-политическое командование Украины идёт на такие действия из-за тяжёлых потерь и необходимости решать политические задачи.

"ВСУ по политическим и оперативным соображениям будут продолжать попытки удерживать Артёмовск максимально возможное время", — считает Рожин.

Кроме того, эксперт подчеркнул: украинские войска, скорее всего, будут обороняться с возможностью возвращения на старые позиции в центре и на западе Артёмовска. Если ВСУ потеряют город и откатятся в район Константиновки, то смогут временно закрепиться у Часова Яра, считает журналист.

Он добавил, что ситуация с гражданской инфраструктурой в Артёмовске будет напоминать "известные картины" Мариуполя, Попасной и Северодонецка. Рожин убеждён: город столкнётся с сильнейшими разрушениями.