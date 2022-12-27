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Рожин: ВСУ будут пытаться максимально долго удерживать Артёмовск, город ждут сильные разрушения

Силовые структуры

Украинские подразделения будут пытаться максимально долго удерживать Артёмовск, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Рожин: ВСУ будут пытаться максимально долго удерживать Артёмовск, город ждут сильные разрушения

По его мнению, Киев перебрасывает резервы в этот город, а также в населённые пункты Опытное и Часов Яр "в ущерб амбициозным наступательным планам". Как пояснил военкор, военно-политическое командование Украины идёт на такие действия из-за тяжёлых потерь и необходимости решать политические задачи.

"ВСУ по политическим и оперативным соображениям будут продолжать попытки удерживать Артёмовск максимально возможное время", — считает Рожин.

Кроме того, эксперт подчеркнул: украинские войска, скорее всего, будут обороняться с возможностью возвращения на старые позиции в центре и на западе Артёмовска. Если ВСУ потеряют город и откатятся в район Константиновки, то смогут временно закрепиться у Часова Яра, считает журналист.

Он добавил, что ситуация с гражданской инфраструктурой в Артёмовске будет напоминать "известные картины" Мариуполя, Попасной и Северодонецка. Рожин убеждён: город столкнётся с сильнейшими разрушениями.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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