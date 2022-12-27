Офис президента Украины Владимира Зеленского любит делать громкие патриотические заявления. На этот раз глава ОП Андрей Ермак не был оригинальным и сообщил об очередном важном моменте для Украины. Правда, изначально в посте в его соцсетях было написано, что страну ждёт "переломный момент", но потом Ермак исправил написанное:
"Впереди — важные события. Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель — выход на границы 1991 года".
Ранее глава Офиса Зеленского анонсировал возврат Крыма и победу Украины в спецоперации. Сам президент Незалежной во время визита в Вашингтон заявил, что Киев не пойдёт ни на какие уступки в вопросах суверенитета и изменений территорий страны.
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