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Военный обозреватель Жилин: Запад не позволит России закончить боевые действия на Украине

Силовые структуры

Исход спецоперации на Украине не зависит от Москвы и Киева. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Жилин в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

Военный обозреватель Жилин: Запад не позволит России закончить боевые действия на Украине

"Примерно после трёх-четырёх месяцев с начала специальной военной операции нам переформатировали её в стратегическую ловушку англосаксы, выстроив за спиной Киева союз из 54 государств, который стал воевать в складчину не только техникой, а ВСУ — личным составом. Это идеальная схема для англосаксов. Они даже не мечтали, что получат эту возможность", — сообщает аналитик.

Жилин отмечает, что прогнозировать исход спецоперации на Украине очень сложно, так как Западу она выгодна. На Незалежную есть свои планы, а именно сделать из страны принципиально иное государство. От России в данной ситуации ничего уже не зависит.

"Даже если завтра Кремль заявляет, что мы оставляем боевые действия. Вы думаете, англосаксы позволят это сделать? Нет, они сразу поставят оружие, и ВСУ продолжат эти боевые действия. Если Украина заявит "ладно, всё, мы прекращаем", нас заставят вести боевые действия, потому что на нас можно давить другими методами", — полагает обозреватель.

Сейчас многие боятся, что начнётся Третья мировая война, но "большая война" идёт уже с 2013 года, хотя она и другая, отмечает Жилин. Западная элита "умывает руки" и воюет не военными методами, вводя всевозможные санкции и пытаясь с их помощью уничтожить экономику России, заключил военный эксперт.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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