Жилин: Запад руками России хочет построить на Украине принципиально новое государство

В том, что Запад принимает прямое участие в российско-украинском конфликте, уже не сомневаются многие аналитики. Поставки вооружения для нужд ВСУ делают своё дело. Какая цель преследуется, ответил военный обозреватель Александр Жилин специально для Pravda.Ru.

Эксперт проанализировал ситуацию на поле боя и пришёл к выводу, что в те моменты, когда российская армия активно атаковала украинские позиции и поджимала ВСУ на различных направлениях, поставки эффективных вооружений и боеприпасов с Запада шли в неограниченных количествах. Когда ситуация менялась, например, отвод войск ВС РФ их Харькова, все поставки затягивались, говорит Жилин.

"Фактически речь идет о том, что регулирование пламени конфликта находится в руках стратегических врагов России. И они будут его регулировать так, чтобы обе экономики двух стран были уничтожены. Это идеальная для них схема. И мы видим, что вся эта схема работает именно на то, чтобы рушились экономики, а еще с нашей помощью — инфраструктура Украины. Поскольку у них свой проект на Украину, там будет построено принципиально иное государство", — подытожил обозреватель.