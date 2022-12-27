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Жилин: Запад руками России хочет построить на Украине принципиально новое государство

Силовые структуры

В том, что Запад принимает прямое участие в российско-украинском конфликте, уже не сомневаются многие аналитики. Поставки вооружения для нужд ВСУ делают своё дело. Какая цель преследуется, ответил военный обозреватель Александр Жилин специально для Pravda.Ru.

Жилин: Запад руками России хочет построить на Украине принципиально новое государство

Эксперт проанализировал ситуацию на поле боя и пришёл к выводу, что в те моменты, когда российская армия активно атаковала украинские позиции и поджимала ВСУ на различных направлениях, поставки эффективных вооружений и боеприпасов с Запада шли в неограниченных количествах. Когда ситуация менялась, например, отвод войск ВС РФ их Харькова, все поставки затягивались, говорит Жилин.

"Фактически речь идет о том, что регулирование пламени конфликта находится в руках стратегических врагов России. И они будут его регулировать так, чтобы обе экономики двух стран были уничтожены. Это идеальная для них схема. И мы видим, что вся эта схема работает именно на то, чтобы рушились экономики, а еще с нашей помощью — инфраструктура Украины. Поскольку у них свой проект на Украину, там будет построено принципиально иное государство", — подытожил обозреватель.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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