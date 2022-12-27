Военкор Коц: российские военные не будут брать в плен боевиков нацбата "Азов"*

Киевский режим намерен возродить националистический батальон "Азов"*. На данный момент формируется уже третий отряд нацбата. Военный корреспондент Андрей Коц считает, что на протяжении всего года Украина готовила необходимый резерв, из которого сейчас создаются кадровые части полка.

"Там будут воевать "азовцы"*, которых мы пленили на "Азовстали". Видимо, их обменяли на наших военнопленных. Это говорит о том, что "азовцев"* больше никто в плен брать не будет", — заявил военкор в беседе с URA.RU.

Нацбат уже сейчас обладает большим количество живой силы, поскольку не все члены "Азова"* сдались в Мариуполе. Коц не исключает, что националисты могли призвать своих единомышленников из разных регионов Украины.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.