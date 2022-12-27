Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ищенко заявил о ключевой задаче Объединённой группировки войск ВС РФ и Белоруссии
Военный обозреватель Жилин: Запад не позволит России закончить боевые действия на Украине
Глава ЧВК "Моцарт" Эндрю Милберн заявил, что Украина — коррумпированное и рехнувшееся общество
Алёна Жигалова потребовала у Александра Реввы рассказать правду о событиях в его жизни
Хачатрян: цель Британии — заставить Армению открыть второй фронт и втянуть РФ в кровопролитную войну
Никулин: ВСУ получат время на перевооружение в случае мирных переговоров с Россией
Жилин: Запад руками России хочет построить на Украине принципиально новое государство
"Одноклассники" и СТС предложили пользователям примерить образы героев из сериалов
Военкор Симонов: из-за высоких потерь ВСУ Артёмовск точно не сдадут

Военкор Коц: российские военные не будут брать в плен боевиков нацбата "Азов"*

Силовые структуры

Киевский режим намерен возродить националистический батальон "Азов"*. На данный момент формируется уже третий отряд нацбата. Военный корреспондент Андрей Коц считает, что на протяжении всего года Украина готовила необходимый резерв, из которого сейчас создаются кадровые части полка.

Военкор Коц: российские военные не будут брать в плен боевиков нацбата "Азов"*

"Там будут воевать "азовцы"*, которых мы пленили на "Азовстали". Видимо, их обменяли на наших военнопленных. Это говорит о том, что "азовцев"* больше никто в плен брать не будет", — заявил военкор в беседе с URA.RU.

Нацбат уже сейчас обладает большим количество живой силы, поскольку не все члены "Азова"* сдались в Мариуполе. Коц не исключает, что националисты могли призвать своих единомышленников из разных регионов Украины.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине

Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Путин победил, собрав в непростое время лидеров 9 стран СНГ Любовь Степушова Знак зодиака 27 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев В США жителям советских республик готовят вариант индейских резерваций Сергей Лебедев
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Участник расстрела российских военнопленных в Макеевке попал в больницу с ПТСР
Офицер Мерфи: ЦРУ и MI-6 готовят диверсии в Москве и по всей России
Офицер Мерфи: ЦРУ и MI-6 готовят диверсии в Москве и по всей России
Последние материалы
Военный обозреватель Жилин: Запад не позволит России закончить боевые действия на Украине
Глава ЧВК "Моцарт" Эндрю Милберн заявил, что Украина — коррумпированное и рехнувшееся общество
Алёна Жигалова потребовала у Александра Реввы рассказать правду о событиях в его жизни
Хачатрян: цель Британии — заставить Армению открыть второй фронт и втянуть РФ в кровопролитную войну
Никулин: ВСУ получат время на перевооружение в случае мирных переговоров с Россией
Жилин: Запад руками России хочет построить на Украине принципиально новое государство
"Одноклассники" и СТС предложили пользователям примерить образы героев из сериалов
Военкор Симонов: из-за высоких потерь ВСУ Артёмовск точно не сдадут
Ксения Собчак стала жертвой мошенников, которые от её имени просят деньги в долг
Путин победил, собрав в непростое время лидеров 9 стран СНГ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников