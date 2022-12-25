На Украине возрождается разгромленный в Мариуполе полк "Азов"*, формируется третий батальон

На Украине начали возрождать разгромленный в Мариуполе националистическое формирование "Азов"*. На данный момент идёт создание третьего батальона. Данное решение поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас сформированы два батальона, идёт создание третьего. В его состав вошли остатки "азовцев". Набор идёт путём рекламы на центральных каналах страны, пишет "Военное обозрение".

"Мы ждём мотивированных добровольцев, желающих защищать Украину в рядах профессионального подразделения", — заявил представитель "Азова"*.

В настоящее время в ВСУ входят подразделения под названием "Азов"*. Они были сформированы из добровольцев и относились к теробороне, не имея отношения к основному составу. Поэтому сейчас имеются два "Азова"*, один из которых относится к украинской армии, а второй по-прежнему в составе Нацгвардии.

Напоминаем, что нацбат "Азов"* базировался в Мариуполе. После начала спецоперации военные решили закрепиться в городе, превратив его в укрепрайон. Во время ожесточённых боёв часть боевиков засели в подземельях "Азовстали", но потом сдались. В дальнейшем часть националистов обменяли на военнослужащих ВС РФ, попавших в плен ВСУ.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ