Арестович: наступление из Белоруссии на Украину в ближайшие дни — вброс

Все разговоры о возможном наступление со стороны Белоруссии на столицу Украины в ближайшие дни — вброс, заявил советник Офиса президента Незалежной Алексей Арестович.

По его словам, риторику "раскручивают", чтобы "посеять панику" среди украинских граждан и ВСУ.

"Наступление из Беларуси в ближайшие дни — вброс, призванный посеять панику среди украинцев. Как мы видим: эта информационная операция продолжается с лета: "вот-вот нападут на Киев…" — заявил Арестович.

По его мнению, на территории Белоруссии у ВС РФ недостаточно сил, чтобы "дойти до Киева", поэтому все заявления можно считать "вбросом". Правда, кто именно "сеет панику" на Украине, советник ОП не уточнил.