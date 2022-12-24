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Арестович: наступление из Белоруссии на Украину в ближайшие дни — вброс

Силовые структуры

Все разговоры о возможном наступление со стороны Белоруссии на столицу Украины в ближайшие дни — вброс, заявил советник Офиса президента Незалежной Алексей Арестович.

По его словам, риторику "раскручивают", чтобы "посеять панику" среди украинских граждан и ВСУ.

"Наступление из Беларуси в ближайшие дни — вброс, призванный посеять панику среди украинцев. Как мы видим: эта информационная операция продолжается с лета: "вот-вот нападут на Киев…" — заявил Арестович.

По его мнению, на территории Белоруссии у ВС РФ недостаточно сил, чтобы "дойти до Киева", поэтому все заявления можно считать "вбросом". Правда, кто именно "сеет панику" на Украине, советник ОП не уточнил.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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