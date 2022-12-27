Сивков: ВС РФ не бьют по Банковой в центре Киева из-за политических договоренностей

Если Россия ударит по центрам принятия решений в Киеве, это парализует управление регулярными войсками и остальными составляющими военного конфликта. Но этого не происходит по политическим соображениям, считает военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что планирование наступлений и передвижений войск тщательно планируется. Невозможно нарисовать "три красных стрелы и всё". Необходимо состыковать артиллерию, танковые войска, авиацию между собой, с целеуказанием, с действиями военных ВСУ и Запада. Это же касается и доставки вооружений на Украину. Во всём этом задействован большой коллектив.

"Если мы возьмём этот квалифицированный, ограниченный по численности командный состав и раскидаем их по большому числу командных пунктов, то там формируются группы, недостаточные по численности для управления и решения всех этих задач. Потому что на это нужен достаточно серьёзный коллектив. Там не справятся 10 человек. И поэтому вопрос о том, что по ним (Центрам принятия решений — Прим.ред.) не бьют — это все чепуха. Их можно и нужно бить, уничтожать их надо. Поэтому я это отношу к отговоркам. Причём, к отговоркам политическим, потому что по всей видимости, существует какой-то договор с Западом, что этих не трогать", — заявил Сивков в интервью для интернет-канала "Рой ТВ".

Если ударить по Банковой, то центр управления был бы уничтожен, а без него киевской власти не удалось бы связываться с покровителями, чтобы "пожаловаться в жилетку" и что-то организовать, заключил эксперт.

Военный обозреватель Александр Жилин предположил, что Запад не позволит России закончить боевые действия на Украине.