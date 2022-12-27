На Южно-Донецком направлении в ДНР за прошедшие сутки российскими военными было уничтожено свыше 70 бойцов ВСУ. Также украинская армия на этом участке лишилась 6 единиц своей техники.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Успеновка Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", — рассказали в Минобороны.
На Купянском направлении в ЛНР, у населённого пункта Песчаное противник понёс потери в количестве 30 бойцов и пяти единиц боевой техники — трёх автомобилей и двух бронемашин, добавили в ведомстве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.