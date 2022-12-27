ВС РФ ликвидировали более 70 ВСУшников на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении в ДНР за прошедшие сутки российскими военными было уничтожено свыше 70 бойцов ВСУ. Также украинская армия на этом участке лишилась 6 единиц своей техники.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Успеновка Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", — рассказали в Минобороны.

На Купянском направлении в ЛНР, у населённого пункта Песчаное противник понёс потери в количестве 30 бойцов и пяти единиц боевой техники — трёх автомобилей и двух бронемашин, добавили в ведомстве.