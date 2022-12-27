Артиллерия армии РФ уничтожила американскую гаубицу М777 на Украине

Вооружённые силы РФ уничтожили американскую гаубицу М777, которую украинские военные использовали для обстрела жилых кварталов Донецка.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", — сообщили в Минобороны.

За минувшие сутки российские военные уничтожили ещё одну такую артиллерийскую систему в Запорожской области.

Также в районе населённых пунктов Невское и Северск армия РФ подбила три украинские реактивные системы залпового огня.