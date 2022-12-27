Вооружённые силы РФ уничтожили американскую гаубицу М777, которую украинские военные использовали для обстрела жилых кварталов Донецка.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", — сообщили в Минобороны.
За минувшие сутки российские военные уничтожили ещё одну такую артиллерийскую систему в Запорожской области.
Также в районе населённых пунктов Невское и Северск армия РФ подбила три украинские реактивные системы залпового огня.
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