Морпеха ТОФ с позывным "Хищник" наградили орденом Мужества за сбитые штурмовики ВСУ

Морпеху Тихоокеанского флота (ТОФ) из Владивостока с позывным "Хищник" удалось сбить три штурмовика Су-25, вертолёт Ми-8 и два беспилотника ВСУ в ходе военной спецоперации на Украине. За эффективную работу военнослужащего наградили орденом Мужества.

"Показали, как целиться, куда нажимать, как стрелять. Остальное в бою. Я подготовил позицию, сел и просидел трое суток в ожидании. И всё-таки достал этот вертолёт", — рассказал "Хищник" в репортаже "Вести Приморья".

Более того, морпех выжил после прямой атаки из танка противника: его откинуло взрывной волной. На следующий день по нему целился снайпер.

"Удар пулей об стенку прямо над головой", — рассказа командир зенитно-ракетной батареи ПЗРК.