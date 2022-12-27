WP: Украина не справляется с ремонтом танков ВС РФ из-за дефицита запчастей

ВСУ захватывают военную технику российских войск, но починить и использовать её не могут, поскольку отсутствуют необходимые запчасти. Об этом рассказали корреспонденты газеты The Washington Post (WP).

Командир одного из ремонтных батальонов ВСУ Руслан сообщил о тщетных попытках ремонта техники.

"Вместо того, чтобы воевать (с российскими войсками), мы сидим в ангарах", — сказал он.

Командир признался, что нахождение запчастей является очень сложной задачей. Кроме того, удары ВС РФ по инфраструктуре Украины мешают проведению работ из-за дефицита электричества.

"Русские наносят удары не просто так", — отметил Руслан.