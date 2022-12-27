ВСУ захватывают военную технику российских войск, но починить и использовать её не могут, поскольку отсутствуют необходимые запчасти. Об этом рассказали корреспонденты газеты The Washington Post (WP).
Командир одного из ремонтных батальонов ВСУ Руслан сообщил о тщетных попытках ремонта техники.
"Вместо того, чтобы воевать (с российскими войсками), мы сидим в ангарах", — сказал он.
Командир признался, что нахождение запчастей является очень сложной задачей. Кроме того, удары ВС РФ по инфраструктуре Украины мешают проведению работ из-за дефицита электричества.
"Русские наносят удары не просто так", — отметил Руслан.
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