По мнению военного эксперта Константина Сивкова, Киев очень рискует, направляя на территорию РФ свои беспилотники.
Есть риск, что терпение российского руководства может лопнуть и она решится на более жёсткие меры.
По словам Сивкова, совершённые ВСУ атаки повышают возможность использования Россией ядерного оружия. При этом точно не известно, были ли осуществлённые атаки диверсией.
В связи с этим Сивков напомнил чётко прописанные в соответствующем документе положения, определяющие политику ядерного сдерживания РФ. Особо эксперт обратил внимание на статью 19, в которой прописываются действия РФ при атаке на её критически важные объекты.
"Никаких физических последствий для Вооруженных сил Украины не было. Я сейчас даже не говорю о применении ядерного оружия…… Но то, что в ответ должны были быть нанесены удары по районам, где находятся эти беспилотники, — это абсолютно верно", — сказал Сивков в разговоре с "Царьградом".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.