Сивков напомнил, что Киев так и не ответил за атаки на РФ при помощи беспилотников

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, Киев очень рискует, направляя на территорию РФ свои беспилотники.

Есть риск, что терпение российского руководства может лопнуть и она решится на более жёсткие меры.

По словам Сивкова, совершённые ВСУ атаки повышают возможность использования Россией ядерного оружия. При этом точно не известно, были ли осуществлённые атаки диверсией.

В связи с этим Сивков напомнил чётко прописанные в соответствующем документе положения, определяющие политику ядерного сдерживания РФ. Особо эксперт обратил внимание на статью 19, в которой прописываются действия РФ при атаке на её критически важные объекты.

"Никаких физических последствий для Вооруженных сил Украины не было. Я сейчас даже не говорю о применении ядерного оружия…… Но то, что в ответ должны были быть нанесены удары по районам, где находятся эти беспилотники, — это абсолютно верно", — сказал Сивков в разговоре с "Царьградом".