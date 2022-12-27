Герой России Клупов: после "бахмутской мясорубки" войска ВС РФ могут пойти на Киев

Артёмовск (Бахмут) — город, который обсуждают даже на Западе, так как именно там последние недели идут ожесточённые бои. ВСУ теряют катастрофическое количество человек. Погибших и раненых с 15 декабря там насчитывается больше тысячи. Ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов рассказал, куда откроется дорога после "артёмовской мясорубки".

По его мнению, "северный фронт", скорее всего, будет открыт, так как если силы сосредотачивают, значит, они для чего-то нужны. Западные эксперты и аналитики считают, что со стороны Белоруссии, Белгородской и Курской областей может быть наступление ВС РФ.

"То, что на этом направлении сосредотачиваются силы, уже никто не скрывает. ВСУ серьёзно готовятся к тому, чтобы там нам противостоять. Для отражения ударов с севера у них сформированы четыре бригады территориальной обороны, одна механизированная и один танковый батальон. Граница в этом месте — около тысячи километров, и там достаточно много направлений для ударов. При этом вне дорог наступать невозможно — кругом болота и леса. Как известно, дыма без огня не бывает — если силы сосредотачивают, значит действия будут", — высказал мнение Клупов в беседе с "МК".

С севера российская армия может пойти на Чернигов, Харьков (обойдя Сумы) и Киев, считает Герой РФ. Но данное направление не является главным, однако может носить отвлекающий характер.