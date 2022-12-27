Военнослужащие 76-й дивизии ВДВ РФ сообщили об одном из своих боёв с Вооружёнными силами Украины в зоне СВО. Издание "Русская Весна" опубликовало кадры атаки псковского десанта позиций ВСУ.
"Командиры поставили задачу найти кочующий миномёт, который атаковал наши позиции. Мы пошли на поиск и нашли опорный пункт. Думали около часа, вскрыли шесть целей", — поделились военные произошедшим.
В ходе военных действий армия противника понесла серьёзные потери: потеряла 12 бойцов.
Ранее сообщалось об ожесточённых боях под Артёмовском, где российская артиллерия работает круглосуточно.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.