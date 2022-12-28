Военный эксперт, политолог Алексей Подберёзкин предложил передавать тела польских наёмников, которые погибли на Украине, представительству Польши в Москве или создать в Луганской Народной Республике отдельное кладбище для них.
Аналитик отметил в интервью "Украине.ру", что в боевых действиях на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) участвуют целые воинские подразделения из Польши, переодетые в украинскую форму, а не отдельные наёмники.
По мнению Подберёзкина, российские военные должны их уничтожать. А для достижения "политического эффекта" передавать тела погибших польским дипломатам.
"Если мы уничтожим десяток поляков с документами, нужно положить их в гробы и привезти эти гробы к польскому представительству в Москве. Или открыть специальное польское кладбище где-нибудь в ЛНР, чтобы каждый день хоронить убиенных наёмников", — заявил собеседник издания.
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