Подберёзкин: гробы с польскими наёмниками нужно отправлять в посольство Польши

Военный эксперт, политолог Алексей Подберёзкин предложил передавать тела польских наёмников, которые погибли на Украине, представительству Польши в Москве или создать в Луганской Народной Республике отдельное кладбище для них.

Аналитик отметил в интервью "Украине.ру", что в боевых действиях на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) участвуют целые воинские подразделения из Польши, переодетые в украинскую форму, а не отдельные наёмники.

По мнению Подберёзкина, российские военные должны их уничтожать. А для достижения "политического эффекта" передавать тела погибших польским дипломатам. "Если мы уничтожим десяток поляков с документами, нужно положить их в гробы и привезти эти гробы к польскому представительству в Москве. Или открыть специальное польское кладбище где-нибудь в ЛНР, чтобы каждый день хоронить убиенных наёмников", — заявил собеседник издания.