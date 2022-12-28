Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что предстоящий 2023 год изменит ход спецоперации и станет решающим в вооружённом конфликте с Российской Федерацией. Киев понимает риски, а также результаты, к которым нужно прийти.
"Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Этот год станет для нас решающим. Понимаем, какие риски будут зимой, а также понимаем, что необходимо сделать весной, чтобы достичь результатов", — отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что под Артёмовском идут ожесточённые бои. Город имеет большое значение как для России, так и для киевского режима.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.