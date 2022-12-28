Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в противостоянии с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что предстоящий 2023 год изменит ход спецоперации и станет решающим в вооружённом конфликте с Российской Федерацией. Киев понимает риски, а также результаты, к которым нужно прийти.

"Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Этот год станет для нас решающим. Понимаем, какие риски будут зимой, а также понимаем, что необходимо сделать весной, чтобы достичь результатов", — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что под Артёмовском идут ожесточённые бои. Город имеет большое значение как для России, так и для киевского режима.