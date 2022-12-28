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Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в противостоянии с Россией

Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что предстоящий 2023 год изменит ход спецоперации и станет решающим в вооружённом конфликте с Российской Федерацией. Киев понимает риски, а также результаты, к которым нужно прийти.

"Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Этот год станет для нас решающим. Понимаем, какие риски будут зимой, а также понимаем, что необходимо сделать весной, чтобы достичь результатов", — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что под Артёмовском идут ожесточённые бои. Город имеет большое значение как для России, так и для киевского режима.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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