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Вакаров спрогнозировал распил Украины и "вхождение" пяти её регионов в НАТО

Силовые структуры

Наиболее реалистичный сценарий по Украине заключатся в том, что она окажется разделена на несколько частей. И это может произойти уже в наступающем году.

Вакаров спрогнозировал распил Украины и "вхождение" пяти её регионов в НАТО

Об этом сообщил украинский политолог Василь Вакаров.

Он отметил, что нынешняя Украина уже давно не та страна, которую помнят украинцы. Тенденция такова, что ни на Украине, ни за её пределами о будущем Украины никто уже не говорит. Причём внутри тоже её будущее не обсуждается, потому что президент Зеленский не раз заявлял, что с РФ не может быть мирных переговоров, подчеркнул аналитик.

А после аналогичного заявления Байдена стало понятно, что это позиция не киевской власти, а Вашингтона, пишет издание "Политика Сегодня".

"Возможно, какая-то часть Украины будет-таки в НАТО и ЕС. В каком виде это будет? Какая-то часть будет. Пять областей войдут, там, Львовская, Тернопольская, Волынская, Хмельницкая может быть, но не Закарпатская область, хотя тут уже совсем близко, но я думаю, что её тоже разделят", — предсказал киевлянин.

Но, несмотря на неизбежный раздел страны, у Киева еще есть возможность сохранить за собой несколько областей.

Но говорить о том, что Украина сегодня может стать членом ЕС или НАТО, не приходится, считает Вакаров. А остальное зависит от воли руководства РФ, но шансы того, чтобы осталась какая-то часть территории, есть.

"Но очевидно для меня и горько, что Украина в той территории, которая сейчас есть, она не будет существовать", — подытожил Вакаров.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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