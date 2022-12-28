Марочко: разведка выявила увеличение числа женщин в рядах армии Украины

Разведчики фиксируют увеличение числа женщин-военных в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, военнослужащие женского пола замечены в зоне ответственности второго Армейского корпуса Луганской Народной Республики. Их количество растёт в тыловых районах неподалёку от линии боевого соприкосновения, пояснил офицер.

Кроме того, он добавил, что жители Харьковской области видят женщин в военной форме на блокпостах трассы, которая ведёт к Сватово.

"Документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули", — уточнил Марочко в интервью РИА Новости.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что украинское командование рассматривает район населённого пункта Кременная в качестве приоритетного направления для возможного штурма из-за выгодного географического положения.