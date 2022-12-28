Разведчики фиксируют увеличение числа женщин-военных в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, военнослужащие женского пола замечены в зоне ответственности второго Армейского корпуса Луганской Народной Республики. Их количество растёт в тыловых районах неподалёку от линии боевого соприкосновения, пояснил офицер.
Кроме того, он добавил, что жители Харьковской области видят женщин в военной форме на блокпостах трассы, которая ведёт к Сватово.
"Документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули", — уточнил Марочко в интервью РИА Новости.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что украинское командование рассматривает район населённого пункта Кременная в качестве приоритетного направления для возможного штурма из-за выгодного географического положения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.