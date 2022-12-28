Марочко заявил о проблемах на Украине из-за большого количества трупов боевиков ВСУ

Украинские санитарные станции начали обращаться к командованию ВСУ с призывом оказать содействие в уборке трупов в зоне спецоперации. Если тела погибших не эвакуировать, возникнут большие проблемы. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Дикие животные могут перестать опасаться мест проживания людей и начнут нападать на местных жителей в зоне боевых действий. Кроме этого, плюсовая температура активизирует гнилостные процессы, поэтому вредные вещества в воздухе увеличиваются.

"Медработники, ведя большое количество хирургических операций перестали должным образом заботится об утилизации ампутированных конечностей и прочих биоматериалах, что крайне негативно может сказаться на эпидемиологической ситуации", — указал Марочко в своём Telegram-канале.