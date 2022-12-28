Пленный солдат ВСУ Мищан: украинские военные чувствуют себя бомжами в окопах

Из-за плохо организованной ротации солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) чувствуют себя бомжами в окопах. Об этом сообщил украинский военный Сергей Мищан, попавший в российский плен.

Пресс-служба Министерства обороны РФ распространила видеозапись, на которой пленный боец ВСУ рассказывает о проблемах в украинской армии.

"Обещали опять ротацию, и как бомжи в окопе", — подчеркнул Мищан.

Он также добавил, что киевский режим выделяет недостаточное количество сухпайков для солдат. Как пояснил военнопленный, до бойцов ВСУ доходит еда сомнительного качества. Мищан отметил, что его отделение попало в окружение ВС РФ, не сумев защититься с помощью блиндажей.

"Мы приняли решение сдаться, чтобы выжить", — пояснил военный.

По его словам, в российской плену украинским солдатам дали еду и горячий чай.

Ранее военнопленный ВСУ Евгений Церуш заявил, что украинское командование бросило людей на передовых позициях без сухпайков и воды.