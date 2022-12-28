Из-за плохо организованной ротации солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) чувствуют себя бомжами в окопах. Об этом сообщил украинский военный Сергей Мищан, попавший в российский плен.
Пресс-служба Министерства обороны РФ распространила видеозапись, на которой пленный боец ВСУ рассказывает о проблемах в украинской армии.
"Обещали опять ротацию, и как бомжи в окопе", — подчеркнул Мищан.
Он также добавил, что киевский режим выделяет недостаточное количество сухпайков для солдат. Как пояснил военнопленный, до бойцов ВСУ доходит еда сомнительного качества. Мищан отметил, что его отделение попало в окружение ВС РФ, не сумев защититься с помощью блиндажей.
"Мы приняли решение сдаться, чтобы выжить", — пояснил военный.
По его словам, в российской плену украинским солдатам дали еду и горячий чай.
Ранее военнопленный ВСУ Евгений Церуш заявил, что украинское командование бросило людей на передовых позициях без сухпайков и воды.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.