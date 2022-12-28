В Кабардино-Балкарии уничтожили боевиков, готовивших теракт по заданию СБУ

В Кабардино-Балкарии уничтожены боевики, которые готовились к совершению теракта в Чегеме по поручению Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщили в ФСБ России, оперативники пресекли противоправные шаги двух ранее судимых граждан РФ в рамках уголовного дела. Отмечается, что боевики были участниками террористической группировки, которая действовала до 2021 года в исправительной колонии №3 УФСИН по Кабардино-Балкарской Республике.

"Они осуществляли по заданию украинских спецслужб подготовку теракта в Чегеме", — пояснили представители ФСБ РФ.

По данным ведомства, после выполнения требований СБУ граждане РФ хотели уехать на Украину, чтобы участвовать в боях против российской армии. В Федеральной службе безопасности добавили, что оперативники попытались задержать боевиков под Нальчиком, однако они оказали вооружённое сопротивление. Именно поэтому их нейтрализовали с помощью ответного огня, уточнили в ведомстве.

Эксперты нашли на месте ЧП самодельную бомбу, автомат АК-74, пистолет Макарова и снаряды.

Ранее стало известно, что спецслужбы РФ накрыли банду, которая занималась отправкой россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях.