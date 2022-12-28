Воздушную тревогу объявили по всей Украине. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации страны.
Согласно онлайн-карте ведомства, сирена раздалась одновременно во всех украинских регионах. Подробности пока не уточняются.
В среду, 28 декабря, власти Украины уже предупреждали об угрозе ракетной атаки в нескольких областях. Мирным жителям посоветовали срочно спуститься в укрытия.
Ранее стало известно, что в Одесской области после объявления тревоги послышались звуки взрывов. Пользователи соцсетей также заявили о пожаре. По предварительным данным, в регионе сработали украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.