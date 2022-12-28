Маломуж: ВСУ готовятся нанести удары по территории РФ и Белоруссии ракетами с дальностью 15 тыс. км

Украина готовится ударить по базам, складам, центрам управления и аэродромам в России и Белоруссии. Об этом сообщил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, что у Украины имеется ракетная отрасль, производящая орудия, бьющие до 15 тыс. километров.

"Мы готовы к активным действиям. И чем быстрее мы сможем сегодня оперировать теми средствами, которые сегодня есть, получив дополнительное вооружение высокоточное, получив большое количество боеприпасов, это даст нам мощное преимущество над врагом, и мы можем начать такие операции, которые фактически уничтожат наповал все резервы", — сказал Маломуж.

Генерал отметил, что ВСУ могут уничтожить штабы и центры управления, большие центры пусков в Белоруссии, России.

ВПК Украины уже начал работать над новой стратегией. В неё войдут удары высокоточными ракетами, способные лететь до 15 тыс. километров.

"Это наши вертолёты и квадрокоптеры, то есть, летательные аппараты, которые могут нести боевую часть и уничтожать военные объекты, склады и аэродромы. То есть это уже новая модель в…*", — заявил Маломуж.

Ранее Влад Шлепченко проинформировал о начале подготовки ВС РФ к новой Великой Отечественной войне.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине