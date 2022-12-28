Михаил Подоляк: Народа Донбасса, который бомбили, не существует

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские военные с 2014 года не обстреливали населённые пункты на востоке страны.

Представитель офиса президента Украины по пунктам перечислил тезисы, которые, по его мнению, опровергают утверждения российской стороны.

Донбасс, Крым — территория Украины, которую РФ захватила в 2014 году.

"Народа Донбасса, который бомбили", не существует.

В Украине нет социальных групп, которые ждали бы прихода РФ.

Он считает, что целью ВС РФ является захват новых территорий.

По его версии, после аннексии Крыма в 2014 году поддерживаемые Россией боевики на востоке Украины (Донецкой и Луганской областях) противостояли Вооруженным силам Украины.

Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о попытках договориться с украинской элитой.