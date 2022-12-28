Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские военные с 2014 года не обстреливали населённые пункты на востоке страны.
Представитель офиса президента Украины по пунктам перечислил тезисы, которые, по его мнению, опровергают утверждения российской стороны.
Он считает, что целью ВС РФ является захват новых территорий.
По его версии, после аннексии Крыма в 2014 году поддерживаемые Россией боевики на востоке Украины (Донецкой и Луганской областях) противостояли Вооруженным силам Украины.
Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о попытках договориться с украинской элитой.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.