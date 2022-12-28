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Военные ВС РФ уничтожили финский БТР Sisu XA-180 ВСУ в зоне СВО на Донецком направлении

Силовые структуры

Союзные войска продолжают специальную военную операцию на Украине, уничтожая противника по всему фронту Донбасса. Военкоры "Русской Весны" проинформировали об успехах русской армии.

Стало известно, что ВС РФ уничтожили финский бронетранспортёра (БТР) XA-180 в ходе боевых действий. Издание опубликовало кадры машины. Видео было снято бойцами ВСУ на Донецком направлении.

Ранее Влад Шлепченко проинформировал о начале подготовки ВС РФ к новой Великой Отечественной войне. Страна возвращается к традиционным для Российской Империи и Советского Союза принципам военной организации.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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