Шурыгин заявил, что система ПВО ВСУ оказалась уязвима перед комбинированными ударами ВС РФ

ВС РФ продолжают поражать объекты на территории Украины. Военный эксперт и постоянный член "Изборского клуба" Владислав Шурыгин заявил, что тактика авиаударов России является эффективной. Армия РФ одновременно применяла ракеты-ловушки, противорадиолокационные дронов, обычные БПЛА и крылатые ракеты.

Шурыгин отметил, что системы ПВО США не выдержала атаки ВС РФ и оказалась уязвимой, поскольку работала по подлетающей цели только из засад.

"Засады создают сплошные "завесы" ПВО, но сил и средств на эшелонирование и взаимное перекрытие не хватает. Это приводит к прорывам системы противовоздушной обороны, когда ложные цели вынуждают ЗРК включаться в боевой режим, брать эти цели на сопровождение и перехват, в ходе чего они сразу попадают в головки самонаведения наших противорадиолокационных ракет и БПЛА, которые атакуют РЛС и позиции украинских ЗРК", — объясняет Шурыгин в беседе с "Военным делом".

Он отметил, что в "завесе" ПВО возникает окно, через которое ракеты и БПЛА прорываются и атакуют цели. Пока ВСУ не имеют защиты от данной тактики. Союзники Украины не спешат помочь ей поставкой своих ЗРК, так как их нет в достаточном количестве у самих западных стран. Это позволяет ВС РФ уничтожать транспортную инфраструктуру Украины и применять новую тактику ударов.

"Отдельная задача — охота за электровозами, тепловозами, а теперь ещё и за срочно восстанавливаемыми паровозами. Нам необходимы охотники за тепловозами — дроны-камикадзе, способные патрулировать железнодорожные магистрали и атаковать эшелоны, нанося удары по тяговому подвижному составу", — заявил Шурыгин.