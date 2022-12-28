ВС РФ уничтожили склад вооружений армии Украины в районе Гуляйполя

Российские Вооружённые силы уничтожили украинский склад с вооружением и военной техникой в районе Гуляйполя (Запорожская область), сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также за минувшие сутки армия РФ нанесла ракетные удары по пяти пунктам управления ВСУ в Харьковской области и ДНР. Кроме того, были поражены 72 украинские артиллерийские установки.

На Купянском направлении ВСУ потеряли 30 бойцов, три бронемашины и два боевых автомобиля. На Краснолиманском направлении украинская армия лишилась 170 военных, двух бронетранспортёров и четырёх пикапов.