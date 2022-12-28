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Минобороны РФ: армия Украины потеряла на Донецком направлении более 80 военных

Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что на Донецком направлении Вооружённые силы Российской Федерации за 24 часа ликвидировали свыше 80 солдат ВСУ.

Вместе с этим в военном ведомстве подчеркнули, что украинская армия потеряла танк и пять автомобилей.

"Уничтожены четыре боевые бронированные машины противника", — добавили в министерстве.

Ранее в МО рассказали о ликвидации хранилища вооружения ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области. Также представители Минобороны заявили, что ВС России нанесли удары по пяти пунктам управления армией противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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