Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что на Донецком направлении Вооружённые силы Российской Федерации за 24 часа ликвидировали свыше 80 солдат ВСУ.
Вместе с этим в военном ведомстве подчеркнули, что украинская армия потеряла танк и пять автомобилей.
"Уничтожены четыре боевые бронированные машины противника", — добавили в министерстве.
Ранее в МО рассказали о ликвидации хранилища вооружения ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области. Также представители Минобороны заявили, что ВС России нанесли удары по пяти пунктам управления армией противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.