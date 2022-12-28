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Ходаковский заявил о хитрости войск ВСУ с припрятанными резервами для наступления

Силовые структуры

ВС РФ в ходе боёв часто перехватывают инициативу у ВСУ, однако этим нельзя обольщаться, поскольку противник может начать локальные наступления. Об этом заявил командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский. Он рассказал, почему Киев стремится удержать Артёмовск (Бахмут).

Ходаковский заявил о хитрости войск ВСУ с припрятанными резервами для наступления

Он считает, что есть угроза наступления ВСУ.

"Они же уже провернули однажды такую ситуацию, когда на максимально удалённых концах нашей линии фронта развернули наступательные действия, растянули нас, попытались нас растянуть, по крайней мере. Я всё же продолжаю оставаться при мнении, что они (ВСУ) попытаются подобным методом действовать. Не на одном каком-то направлении концентрировать усилия, а с разных сторон попытаются нас раздергать. Так будет или так не будет — покажет время", — сказал комбат в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".

Эксперт считает, что армия Украины может выждать фазу, когда Россия истощит свои ресурсы в наступлениях. ВС РФ имеют склонность вести боевые действия без оглядки на резервы.

Киев имеет резервы, которые пока не бросает в бой, чтобы дождаться истощения сил ВС РФ. Поэтому армии России важно сохранять бдительность.

Ходаковский отметил, что ВСУ пытаются удержать Артёмовск, поэтому подгоняют туда ресурсы. Среди них как наспех подготовленные мобилизованные, так и какие-то более обученные специальные части. Комбат считает, что ВСУ не имеют военную логику в защите Артёмовска.

"Мне кажется, сейчас будет уместным определение "закусив удила". В последнее время противник дал себе поводы порадоваться и заставил нас кое-что переосмыслить, кое над чем задуматься. Если же он потеряет этот город, это в череде его временных побед будет поражением, которого он, возможно, не может позволить себе допустить", — считает Ходаковский.

По его мнению, защита Бахмута является больше политическим, чем военным решением, связанным с просьбами Зеленского к Западу о новом вооружении. Потеря Артёмовска будет считаться поражением для Украины.

Взятие ВС РФ города не позволит легко продвигаться к административным границам ДНР. Многое будет зависеть от степени укреплённости ВСУ соседних городов: Константиновки, Славянска, Краматорска.

Однако крупные потери в Бахмуте могут сыграть свою роль.

"Истощив ресурсы в Бахмуте, конечно, противник ослабит свои позиции в любом другом городе, оборона каждого города может быть потенциально слабее, потому что просто не будет хватать личного состава", — заключил Ходаковский.

Комбат отметил положительное влияние частичной мобилизации в РФ в 300 тысяч человек.

"Мы не ввели пока все резервы в дело. В перспективе 150-200 тысяч резервистов прибудут на линию боевого соприкосновения. Украина же сейчас пытается собрать 50 тысяч из уклонистов, которые убежали от прежних мобилизации", — сказал командир.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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