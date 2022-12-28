Вооружённые силы Российской Федерации продолжают уничтожать объекты на территории Украины. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе армии РФ. Поражая военные объекты стратегического значения, ВС РФ препятствуют наступлению противника в зоне спецоперации.
28 декабря русские войска нанесли удары по целям в Константиновке. Сообщается, что после поражения объектов рвутся боеприпасы. Опубликованы кадры с места событий.
Ранее армия России нанесла удары по объектам ВСУ в Краматорске и Славянске.
Напоминаем, ВС РФ начали вести обстрел территории Украины после теракта на Крымском мосту.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.