ВС РФ нанесли удар по военным объектам ВСУ в Константиновке в Донбассе

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают уничтожать объекты на территории Украины. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе армии РФ. Поражая военные объекты стратегического значения, ВС РФ препятствуют наступлению противника в зоне спецоперации.

28 декабря русские войска нанесли удары по целям в Константиновке. Сообщается, что после поражения объектов рвутся боеприпасы. Опубликованы кадры с места событий.

Ранее армия России нанесла удары по объектам ВСУ в Краматорске и Славянске.

Напоминаем, ВС РФ начали вести обстрел территории Украины после теракта на Крымском мосту.