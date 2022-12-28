Более десяти тысяч поляков приняли участие в боевых действиях на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) в период специальной военной операции. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с ТАСС.
Он отметил, что имеет в виду тех, кто принимал участие непосредственно в боях. Но если учесть инструкторов, обучавших украинских военных, то смело можно добавлять ещё тысячи две.
Собеседник издания уточнил, что число польских наёмников в настоящий момент назвать затрудняется, а его оценка — не менее десяти тысяч человек — относится ко всему периоду проведения СВО.
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