Рогов: в рядах ВСУ воевали более десяти тысяч польских наёмников

Более десяти тысяч поляков приняли участие в боевых действиях на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) в период специальной военной операции. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что имеет в виду тех, кто принимал участие непосредственно в боях. Но если учесть инструкторов, обучавших украинских военных, то смело можно добавлять ещё тысячи две.

Собеседник издания уточнил, что число польских наёмников в настоящий момент назвать затрудняется, а его оценка — не менее десяти тысяч человек — относится ко всему периоду проведения СВО.