Клупов назвал появление "Арматы" в зоне СВО ответом на "танковый кулак" НАТО

Новость о вероятном появлении в зоне спецоперации на Украине нового танка Т-14 "Армата" не является случайной. Ветеран военной разведки Рустем Клупов отметил, что эшелоны с американскими танками Abrams направляются в Польшу на фоне больших проблем с военной техникой в армии страны после передачи крупной партии вооружения Украине, указал он.

"Поляки закупили южнокорейские танки "Чёрная пантера". Конечно, южнокорейский танк — это кот в мешке: он себя еще в боях не показывал и, можно так сказать, будет "болеть" детскими болезнями. Abrams - более отработанная система", — объяснил Клупов.

Переброска "Арматы" может быть ответом России на создание так называемого танкового кулака НАТО на территории Восточной Европы, считает разведчик.

Он назвал основным преимуществом российских танков Т-14 их способность работать в одном информационном поле с истребителями.

"При таком взаимодействии танк "Армата" становится в десять раз сильнее предшественников", — указал Клупов в беседе с "МК".