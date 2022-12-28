Пленный ВСУ: командование не даёт четких указаний и рассказывает о "зверствах" российских военных

Украинский военнослужащий рассказал, что попал в плен из-за отсутствия чётких указаний со стороны командования. Он также заявил, что никогда не поддерживал президента Зеленского и не хотел воевать. Видеоролик с его признаниями опубликовало Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

"Сказали занимайте край посадки, ни окопов, ничего. Мы сидели в этом сутки замёрзшие. Начался стрелковый бой. Половина подразделения полегло, командир был убит и мы приняли решение сдаться", - заявил пленный.

Боевик также добавил, что в ВСУ их пугали "зверствами" российского плена, но на самом деле всё оказалось совсем наоборот.

Русские бойцы относятся к пленным "достойно", заметил он.

Они довели нас до своих позиций, оказали помощь раненому, позже выдали сухпаёк и сигареты, рассказал пленный.