Украинский военнослужащий рассказал, что попал в плен из-за отсутствия чётких указаний со стороны командования. Он также заявил, что никогда не поддерживал президента Зеленского и не хотел воевать. Видеоролик с его признаниями опубликовало Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
"Сказали занимайте край посадки, ни окопов, ничего. Мы сидели в этом сутки замёрзшие. Начался стрелковый бой. Половина подразделения полегло, командир был убит и мы приняли решение сдаться", - заявил пленный.
Боевик также добавил, что в ВСУ их пугали "зверствами" российского плена, но на самом деле всё оказалось совсем наоборот.
Русские бойцы относятся к пленным "достойно", заметил он.
Они довели нас до своих позиций, оказали помощь раненому, позже выдали сухпаёк и сигареты, рассказал пленный.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.