Баранец о ситуации в Артёмовске: ВС РФ тихо, спокойно и почти без потерь продвигаются вперёд

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал о ситуации в районе Авдеевки и Артёмовска, которая складывается успешно для ВС РФ.

По словам эксперта, взятие этих населённых пунктов и последующее за этим освобождение всей территории ДНР с выходом к Краматорску и Славянску может занять у российских военных несколько месяцев.

Баранец отметил, что действия ВС РФ под руководством генерала Сергея Суровикина стали более продуманными, что позволяет перехватить стратегическую инициативу.

"Сейчас ВС РФ выравнивают к своей выгоде линию боевого соприкосновения, занимают более выгодные позиции и постоянно терзают противника. Совершенно очевиден почерк российских войск в нынешних условиях: изматывание и "пережёвывание" противника. Российское командование никуда не торопится и не строит грандиозные планы "завтра-послезавтра взять Славянск и Краматорск". Очень важно тихо, спокойно, с наименьшими людскими жертвами продвигаться вперёд, что, собственно, и происходит на поле боя", — рассказал Баранец в беседе с "Радио 1".

Как отметил эксперт, в районе Артёмовска Киев пытается восполнить потери переброской резервов, ради которых приходится буквально "скрести по сусекам". В итоге на это направление украинское командование прислало 850 новых бойцов, среди которых — исключительно гражданские лица, которым просто дали в руки оружие и бросили на передовую.