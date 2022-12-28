Подоляка заявил, что ВСУ приготовили ВС РФ "пакости" на Новый год

28 декабря ВС РФ поразили военные цели в Украине. Наблюдатели отметили, что таких интенсивных ударов за короткий промежуток времени не было с февраля. Эксперты считают, что в них кроются долгосрочные цели. Также они допустили, что от ВСУ можно ждать "пакостей" в новогодние дни.

Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский заявлял, что последние успехи русских войск не должны быть поводом для расслабления, поскольку ВСУ имеют резервы для наступления в сторону Мелитополя и Крыма.

Военный блогер Юрий Подоляка подчеркнул, что впервые за долгое время армия России нанесла удары по военным, а не энергетическим объектам. ВС РФ поразили места скопления ВСУ и склады. Это может быть частью некого плана, считает он. Россию ждёт неспокойный Новый год.

Военкор Александр Симонов, который посетил пригороды Бахмута, поделился своими впечатлениями.

"Из-за высоких потерь ВСУ город не сдадут точно. Большие потери у противника там уже давно, но новые силы как подтягивались, так и продолжают подтягиваться. Пока никаких явных признаков намерений ВСУ оставить город нет", — сказал он.

Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко допускает, что ВСУ пойдут на штурм Кременной сразу с трёх направлений в новогодние дни.