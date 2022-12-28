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Подоляка заявил, что ВСУ приготовили ВС РФ "пакости" на Новый год

Силовые структуры

28 декабря ВС РФ поразили военные цели в Украине. Наблюдатели отметили, что таких интенсивных ударов за короткий промежуток времени не было с февраля. Эксперты считают, что в них кроются долгосрочные цели. Также они допустили, что от ВСУ можно ждать "пакостей" в новогодние дни.

Подоляка заявил, что ВСУ приготовили ВС РФ "пакости" на Новый год

Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский заявлял, что последние успехи русских войск не должны быть поводом для расслабления, поскольку ВСУ имеют резервы для наступления в сторону Мелитополя и Крыма.

Военный блогер Юрий Подоляка подчеркнул, что впервые за долгое время армия России нанесла удары по военным, а не энергетическим объектам. ВС РФ поразили места скопления ВСУ и склады. Это может быть частью некого плана, считает он. Россию ждёт неспокойный Новый год.

Военкор Александр Симонов, который посетил пригороды Бахмута, поделился своими впечатлениями.

"Из-за высоких потерь ВСУ город не сдадут точно. Большие потери у противника там уже давно, но новые силы как подтягивались, так и продолжают подтягиваться. Пока никаких явных признаков намерений ВСУ оставить город нет", — сказал он.

Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко допускает, что ВСУ пойдут на штурм Кременной сразу с трёх направлений в новогодние дни.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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