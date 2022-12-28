Потери украинской армии в Артёмовске (Бахмуте) критические, гарнизон ВСУ в регионе на пороге серьёзного кризиса и истощён. Артиллерия ВС РФ работает активно.
"К декабрю 2022 года по количеству боеготовых и развёрнутых орудий "Гиацинт-Б", "Гиацинт-С" и других САУ, гаубиц Д-20, Д-30, а также реактивной артиллерии ВСУ уступают союзным силам примерно в 100 раз. Активность российской арты под Бахмутом такова, что на одного нашего убитого приходится 30 убитых или тяжелораненых солдат противника", — сообщает "Военная хроника".
Медицинские службы ВСУ не справляются, эвакуируют в госпиталь одного из трёх раненых. А к январю ситуация может значительно ухудшиться. Уже сейчас двор полевого госпиталя завален окровавленной одеждой украинских боевиков, которая указывает на количество привезённых солдат, а часть из них остаётся на местах сражений.
Число жертв растёт из-за необдуманных действий противника: украинское командование перебрасывает новые силы на пристрелянные ВС РФ позиции. Кроме того, необученных мобилизованных бросают на первую линию обороны, сообщает источник.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.