Потери ВС Украины в Артёмовске в ходе СВО в 30 раз превышают потери ВС России

Потери украинской армии в Артёмовске (Бахмуте) критические, гарнизон ВСУ в регионе на пороге серьёзного кризиса и истощён. Артиллерия ВС РФ работает активно.

"К декабрю 2022 года по количеству боеготовых и развёрнутых орудий "Гиацинт-Б", "Гиацинт-С" и других САУ, гаубиц Д-20, Д-30, а также реактивной артиллерии ВСУ уступают союзным силам примерно в 100 раз. Активность российской арты под Бахмутом такова, что на одного нашего убитого приходится 30 убитых или тяжелораненых солдат противника", — сообщает "Военная хроника".

Медицинские службы ВСУ не справляются, эвакуируют в госпиталь одного из трёх раненых. А к январю ситуация может значительно ухудшиться. Уже сейчас двор полевого госпиталя завален окровавленной одеждой украинских боевиков, которая указывает на количество привезённых солдат, а часть из них остаётся на местах сражений.

Число жертв растёт из-за необдуманных действий противника: украинское командование перебрасывает новые силы на пристрелянные ВС РФ позиции. Кроме того, необученных мобилизованных бросают на первую линию обороны, сообщает источник.