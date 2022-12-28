Баранец допустил ещё одну волну мобилизации в России

При перевесе в вооружении, ВС РФ нет необходимости проводить несколько волн мобилизации, но численный паритет выровнять всё-таки надо.

Об этом сообщил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.

"Сегодня надо говорить, что, несмотря, на нашу частичную мобилизацию, всё-таки, превосходство противника в живой силе было и остаётся", — в эфире радио "КП" сообщил Баранец и отметил, что не исключает ещё одну волну мобилизации.

По его словам, Киев уже провёл пять или шесть мобилизаций, и сейчас начинает вручать повестки в церквях, в магазинах и спортивных залах.

России не надо сразу выкатывать на поле боя миллион человек. Для уверенных действий на поле боя и 500 тыс. будет достаточно, уверен аналитик.

"Главное, чтобы они лавровым листом не были размазаны от Харькова до Херсона. Вот тут есть одна из стратегических задач нашей армии. Слава Богу, что генерал Суровикин взял наконец-то операцию в свои твёрдые руки", — подытожил Баранец.