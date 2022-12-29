Полковник Матвийчук: Киев может мобилизовать ещё 2 млн украинцев

Евросоюз явно занизил потери украинской армии, уверен полковник Анатолий Матвийчук. Российские эксперты насчитали 330 тысяч убитых и раненых солдат ВСУ, а потому украинцам грозит новая волна мобилизации.

"Есть расчет: от общего количества работоспособного населения можно поставить под ружьё не более 7%. Значит это государство (Украина. — Прим. ред.) может поставить под ружьё до 3 млн человек", — пояснил бывший офицер спецназа.

Он добавил, что миллион украинцев уже мобилизован и находится в армии, но остальные граждане призывного возраста не желают отправляться на передовую.

"Люди могут просто уклоняться, разбегаться куда угодно. Тогда начнется насильный отлов резервистов", — предположил военный эксперт в интервью изданию URA.RU.

Матвийчук уверен, что Киев сделает всё для продолжения конфликта, а потому правительство Украины продолжить зазывать в страну наёмников с Запада.