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На Запорожском направлении замечены российские танки Т-80 БВ: "У противника шансов нет"

Силовые структуры

Российская группировка ВС РФ на Запорожском направлении была усилена танками Т-80 БВ, сообщают военкоры.

По словам репортёров, боевая машина кратно превосходит по своим возможностям и вооружению украинские танки.

"Эта машина в 3-4 раза превосходит машины противника. Во встречном танковом бою у противника шансов нет", — заверил один из членов экипажа корреспондента РИА Новости.

Танкист отметил, что Т-80 БВ отличается маневренностью, скорострельностью, и даже в условиях бездорожья может разгоняться до 80 километров в час.

Прибывшая для усиления боевая машина имеет модернизированное вооружение, надёжную броню и двигатель мощностью 1100 л. с.

Ранее военный эксперт рассказал о катастрофических ежедневных потерях ВСУ под Артёмовском.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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