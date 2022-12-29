Российская группировка ВС РФ на Запорожском направлении была усилена танками Т-80 БВ, сообщают военкоры.
По словам репортёров, боевая машина кратно превосходит по своим возможностям и вооружению украинские танки.
"Эта машина в 3-4 раза превосходит машины противника. Во встречном танковом бою у противника шансов нет", — заверил один из членов экипажа корреспондента РИА Новости.
Танкист отметил, что Т-80 БВ отличается маневренностью, скорострельностью, и даже в условиях бездорожья может разгоняться до 80 километров в час.
Прибывшая для усиления боевая машина имеет модернизированное вооружение, надёжную броню и двигатель мощностью 1100 л. с.
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